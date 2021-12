Furto sacrilego nella Chiesa di San Michele: portata via la pisside con le ostie consacrate

Un deprecabile gesto sacrilego è stato a Vasto all'interno della Chiesa del patrono della città, quella di San Michele Arcangelo. Approfittando del sacro tempio in quel momento vuoto, qualcuno si è portato all'interno prendendo di mira il tabernacolo nel quale presente una pisside con dentro le ostie consacrate.

Il grave gesto è stato scoperto da alcuni fedeli che hanno avvisato Don Antonio Totaro, parroco di Santa Maria del Sabato Santo, che ha segnalato l'accaduto. "Ci siamo accorti - ha detto don Antonio - che la porticina del tabernacolo della Chiesa di San Michele era stata forzata ed era stata asportata la pisside con le ostie consacrate. Ad un ulteriore controllo non risultava asportato nient'altro. Chiedo a tutti la preghiera per la riparazione di questo sacrilegio e per coloro che lo hanno perpetrato. In attesa che il Vescovo decida il da farsi in merito a questo evento, informo che sono sospese, nella Chiesa di San Michele, le celebrazioni nei giorni festivi".

Non è la prima volta che la Chiesa del Patrono viene presa di mira.

"Quanto è avvenuto nella Chiesetta di San Michele è deplorevole - ha detto in merito all'episodio il sindaco Francesco Menna -. Invito a collaborare con gli inquirenti per risalire ai responsabili di questo ignobile gesto".