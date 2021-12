Teresa Di Santo: “Siamo tutti scioccati dall’ennesimo femminicidio”

La notizia della signora di 65 anni uccisa a Casalbordino dal marito lascia attonita tutta la comunità.

“Questa notizia”, commenta Teresa Di Santo, Presidente dell'Associazione Emily Abruzzo e Coordinatrice Abruzzo Unione Nazionale Vittime , “rafforza la mia convinzione che dobbiamo aumentare la consapevolezza nei giovani, con la formazione e con percorsi finalizzati alla conoscenza, che più che i centri antiviolenza, possono fermare il doloroso fenomeno della violenza sulle donne. È un discorso che va analizzato profondamente. Non mi abituerò mai a notizie del genere. Io e tutta l’associazione Emily Abruzzo è scioccata all’ennesimo femminicidio. È tempo di agire sulle coscienze in modo forte, costante, convinto. Quando certe notizie toccano la nostra comunità, mi sento responsabile ancora di più, come Presidente dell'Associazione Emily Abruzzo, come insegnante, come mamma, come cittadina. Tutti abbiamo il dovere e l'obbligo di contrastare ogni forma di violenza, a partire dalle famiglie.

Se un genitore è violento nei confronti di un figlio, quel figlio impara quel linguaggio e può essere complicato è doloroso uscire dal tunnel della violenza. Solo con coraggio e consapevolezza si può vincere la Violenza”.