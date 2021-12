Oggi 26 dicembre, secondo il calendario liturgico si festeggia Santo Stefano, il primo martire della Storia Cristiana.

La venerazione per il martire è molto sentita anche tra i protestanti e gli ortodossi. Secondo la tradizione popolare, invece, molti fedeli come usanza hanno quella di andare di chiesa in chiesa per vedere i presepi.

Auguri a tutte le Stefania e agli Stefano.