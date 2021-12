Un piccolo dono dalla Ricoclaun ai reparti dell’Ospedale 'San Pio' di Vasto

L’associazione Ricoclaun, che si occupa dal 2004 di clownterapia nel territorio, ha deciso di fare un dono a tutti i reparti dell’Ospedale di Vasto. Sono stati consegnati al Direttore Sanitario dr.ssa Francesca Tana, 25 panettoni, un istante di dolcezza per il personale sanitario, per esprimere la vicinanza e soprattutto per ringraziare tutto il personale sanitario del prezioso lavoro che svolgono, ancora in prima linea ad affrontare la pandemia, rischiando in prima persona e per dire che con il cuore la Ricoclaun è insieme a loro.

Purtroppo, la pandemia ha interrotto tutte le attività di clownterapia Ricoclaun . Le disposizioni di sicurezza impediscono ai volontari di accedere nei reparti dell’ospedale San Pio ma si percepisce però come ci sia bisogno proprio in questo momento, di leggerezza, di sorridere, di dimenticare anche solo per un istante tutte difficoltà.

Il pensiero dei clown volontari è rivolto a tutto il personale sanitario con cui in tutti questi anni di attività di clownterapia si è istaurato un rapporto di simpatia, di gentilezza. Quanti ricordi bellissimi di quei momenti di allegria vissuti nelle corsie dell’ospedale anche il giorno di Natale.

C’è il grande desiderio di ricominciare, appena sarà possibile. Per tornare con i camici allegri e colorati a diffondere allegria e donare sorrisi.