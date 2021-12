Progetto di Solidarietà alle Paolucci con grande partecipazione dei ragazzi

Gli alunni dell’IC1 di Vasto "R. Paolucci" hanno partecipato con grande generosità ed entusiasmo al progetto di solidarietà "Scatole di Natale” promosso dalla Parrocchia di San Marco Evangelista di Vasto dal parroco Don Nicola Fioriti.

Si ringrazia la preside, la prof.ssa Sandra Di Gregorio, sempre felice di aderire a iniziative di solidarietà e si ringraziano gli alunni, le famiglie e i docenti che hanno contribuito a questa bellissima e sentita iniziativa, che vede la nostra scuola sempre attenta alla promozione della persona e degli alti valori ad essa connessa, felice di contribuire alla formazione completa dei nostri alunni in ogni aspetto del vivere comune, rafforzando in essi l'altruismo, la condivisione, la generosità e l'attenzione all'altro, per vivere un vero "Natale di condivisione". Il nostro sentito ringraziamento va a Don Nicola Fioriti della Parrocchia di San Marco Evangelista di Vasto che con questa bellissima e concreta iniziativa ci offre la possibilità di avere uno sguardo di vicinanza e una mano amica, per rendere più gioioso il Natale per tutti.