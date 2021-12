Dal Comune di Cupello un dono speciale per festeggiare “la Vita”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È terminata da pochi minuti, presso l’atrio del Palazzo Comunale di Cupello, la benedizione, da parte del parroco don Nicola Florio, di 39 piantine di ulivo che, per il secondo anno consecutivo, l’Assessorato alle Politiche Sociali invierà in dono alle famiglie dei nuovi nati nel 2021.

“Seppur in mezzo a tante difficoltà e insidie causate dalla pandemia, questo anno ci ha regalato ben 39 nuove vite che hanno allietato altrettante famiglie della nostra Comunità” si legge nella lettera, firmata dall’Assessore Giuliana Chioli, che accompagnerà in ogni casa le piantine di ulivo addobbate e personalizzate con un angioletto di pizzo da Sara Della Guardia di Cuore Verde Flowers and Fantasy.

A occuparsi della consegna, i volontari della Protezione Civile Modavi Cupello che, come “messaggeri di pace”, faranno pervenire questo regalo speciale entro la giornata di domani.

Simbolo di nuova vita, onestà, pace, laboriosità e amore per il Creato, l’idea alla base di questa tenerissima iniziativa è la “Festa della Vita”, da onorare sempre attraverso la cura e la premura, da qui il filo rosso che lega la piantina ai piccoli, futuri cittadini cupellesi.

A tal proposito ci sembra calzante la frase della scrittrice Anna Maria Ortese che potrebbe (e dovrebbe) essere ripetuta quasi a mo’ di mantra: “Stai sempre vicino a qualcosa che cresce. Che sia un bambino, un progetto, un’idea o un nuovo giorno. Senza mai dimenticare la terra, la cura di una pianta. L’incanto di un fiore che sboccia.”

Un dono semplice ma che richiede cura, dedizione e tempo, un dono che ci ricorda quanto sia importante ritornare “all’Essenziale” per apprezzare le cose vere e uniche che ci aspettano.

Agli sgoccioli di un anno difficile ma con lo sguardo della ripartenza e resilienza, ci uniamo agli auguri dell’Amministrazione comunale alle famiglie dei nuovi nati, auspicando, per il 2022 che è alle porte e per il futuro che li attende, tanta vita e speranza.