Cedimento sull'Istonia, lavori in corso

Al via stamane l'intervento per la messa in sicurezza del tratto di via Istonia, la trafficata arteria di collegamento tra Vasto e la Marina, all'altezza di una scarpata interessata da una frana.

L’assessore ai Servizi manutentivi, Alessandro D’Elisa, assicura che i tempi di esecuzione saranno brevi e che la strada potrà essere riaperta in entrambi i sensi di marcia dopo le feste.

Gli interventi, per un importo complessivo pari a 120mila euro, affidati all'impresa Edilforio di Trivento, consistono nella installazione di reti in acciaio e tiranti, per una lunghezza di 60 metri, in coincidenza del tratto dove a fine novembre si è verificato un lieve smottamento.

Essendo interdetto solo un tratto di 60 metri, sulla base di un'ordinanza emanata dal comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro valida fino a mercoledì 22 dicembre, chi proviene dal centro può raggiungere la Marina percorrendo via Crispi, via Rome e via Magnacervo. Viceversa, chi proviene dalla riviera, può raggiungere il centro imboccando il viadotto Histonium.