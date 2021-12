Fresagrandinaria 'Comune Riciclone'

Al Comune di Fresagrandinaria va il riconoscimento di Legambiente quale Comune "Riciclone".

Il risultato è promettente perché in poco più di 15 mesi, ha visto aumentare la quota di riciclo in termini percentuali che nel 2019 è stata del 4%, mentre per l'anno 2020 oltre l'11% portando la quota complessiva a circa il 70%.

Legambiente, con il suo encomio, ha voluto sottolineare la rapida crescita del Comune in questo breve periodo.

Abbiamo incontrato il sindaco di Fresagrandinaria, Lino Giangiacomo: "Il raggiungimento di questo ambizioso traguardo è un grande onore e motivo di orgoglio per l amministrazione comunale e per la nostra comunità. I ringraziamenti vanno in primis ai nostri cari cittadini per il loro impegno,agli operatori ecologici che ogni giorno lavorano per mantenere pulito il nostro borgo. Continueremo ad impegnarci e lavorare duramente affinché la nostra fresagrandinaria sia sempre più pulita per il benessere di tutti i cittadini".

La premiazione si svolgerà domani 20 dicembre dalle 10 in poi a Pescara negli spazi del padiglione "Daniele Becci".