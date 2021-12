Il Club per l’Unesco di Vasto vuole dedicare una statua a Don Lorenzo Milani

Il CLUB PER L’UNESCO di Vasto da anni porta avanti con passione una riflessione puntuale sul pensiero pedagogico di Don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana, pedagogo ed educatore, che ha dedicato tutta la vita a insegnare a bambini, che sembravano avere come unico destino l’emarginazione, che la cultura poteva essere mezzo di riscatto materiale e morale.

“Noi siamo convinti”, commenta Bianca Campli, presidente del Club Unesco di Vasto, “che questo messaggio sia ancor oggi di bruciante attualità e che gli “Ultimi” a cui era diretto nell’Italia del dopoguerra, hanno solo cambiato nome e colore della pelle, rimanendo tuttavia immutata la loro umanità offesa e calpestata.

Il Club per l’Unesco di Vasto, dopo aver sollecitato e ottenuto che l’Amministrazione Comunale di Vasto, nel 2017, gli intitolasse una strada, intende dedicare al Priore di Barbiana una statua, che ne ricordi l’intensa eredità morale e pedagogica. A tal fine vogliamo lanciare nella città una raccolta-fondi per realizzare questo ambizioso progetto; per questo, Lunedì 20 dicembre, alle ore 17,00 nella Sala Aldo Moro (ex Palazzi Scolastici) è previsto un incontro nel corso della quale esporremmo i dettagli dell’iniziativa”.

“La cultura può emancipare dalla marginalità”. Questo il messaggio di Don Milani ai suoi alunni per i quali la miseria sembrava un destino.