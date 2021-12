Servizi Sociali in Via Nicola Bosco, riaprono lunedì Assessorato e Centro Diurno

Gli uffici dell’Assessorato al Welfare e all’Inclusione Sociale di Via Nicola Bosco, e l’annesso Centro Diurno, riapriranno regolarmente lunedì prossimo, 20 dicembre.

Ad annunciarlo il sindaco Francesco Menna e l’assessore Nicola Della Gatta che precisano: “A seguito della segnalazione di un caso di positività al Covid, abbiamo provveduto all’immediata sanificazione dei locali da parte di apposita ditta specializzata ed è stata assicurata ogni misura preventiva relativa, in particolare, alla messa in quarantena del personale e degli utenti, nonché al relativo tracciamento. Nessuna forma di contagio è stata registrata e, pertanto, possiamo procedere all’immediata riapertura in sicurezza della struttura”.