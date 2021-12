Caso positivo Covid tra il personale, chiusi Assessorato e Centro Diurno in via Nicola Bosco

"In mattinata ci è stato notiziato un caso di positività al Covid-19 in seno al personale in servizio presso la sede dell'Assessorato, ubicata in Via Nicola Bosco".

A dichiararlo il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Inclusione Sociale e alla Salute, Nicola Della Gatta.

"Abbiamo immediatamente attuato le misure preventive previste dalla normativa vigente al fine di evitare possibili ulteriori contagi: è stata disposta la chiusura della sede e del Centro Diurno Comunale e l'immediata sanificazione dell'intero edificio - sottolinea Della Gatta -. Il personale che presta servizio presso la struttura (e quelli che prestano servizio nella sede principale del Comune) sono stati posti in isolamento volontario fino alla verifica di negatività con tampone molecolare.

In base all'evolversi delle verifiche in corso presso tutto il personale, confidiamo di poter procedere alla riapertura degli uffici nel più breve tempo possibile", ha concluso l’assessore.