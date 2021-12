Coltiviamo la memoria per costruire la Pace e difendere l’importanza della vita

Il freddo pungente della sera non ha scoraggiato le tantissime persone accorse ieri sera per la presentazione di “Come tralci”, il libro di Carmelina Santini. Accolti dalle splendenti luminare, nella suggestiva cornice della sala convegni della Basilica Madonna dei Miracoli, decine e decine sono stati i cittadini casalesi (e non solo) che hanno partecipato al nuovo appuntamento del ciclo “Dialoghi erranti” organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino.

Presenti il priore della Basilica don Paolo Lemme e gli assessori Carla Zinni, Paola Basile ed Umberto D’Agostino, dopo il saluto di don Paolo e dell’assessore Zinni a nome dell’amministrazione e la presentazione dell’incontro da parte del presidente della Pro Loco Nicola Tiberio l’intenso dialogo tra l’autrice Carmelina Santini e Giulio Giarrocco ha accompagnato gli spettatori in un viaggio tra storia e cultura, riflessioni sul passato e sul presente.

Dopo essere stato soldato del Regio Governo a Rodi Cesario, le cui peregrinazioni sono raccontate nel libro, viene inviato a Kos dopo l’entrata dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo la rottura dell’asse italo-tedesco il Comando si disperde e vaga ramingo per l’isola finché non viene catturato. Deportato a Minsk patirà fame e freddo. Alla disfatta dell’esercito tedesco il campo di prigionia di Minsk viene evacuato e inizia così il viaggio di Cesario tra i campi innevati, il fango e il freddo. Abbandonato perché ritenuto morto trova le cure che gli permettono di riprendersi e inizia il suo lungo peregrinare per tornare in Italia. Arrivato ad Innsburk viene nuovamente catturato dai tedeschi che lo consegnano ai repubblichini, è così obbligato ad aderire alla Repubblica di Salò “pena la fucilazione”. Catturato dai partigiani durante uno scontro in battaglia aderisce al 135° raggruppamento, reparto Evangelista, della Brigata Garibaldi “Stella Rossa”. Il 25 aprile 1945 l’incubo giunge al termine, la guerra è finita e Cesario – dopo 7 anni in cui sente di aver attraversato l’Apocalisse – riesce a tornare nella natìa terra d’Abruzzo dalla sua famiglia, dai suoi amici e affetti e alla sua attività di vignaiolo.

I toccanti ricordi di zio Cesario, il protagonista di “Come tralci”, il suo esser stato segnato per tutta la vita dalle sue peregrinazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, lo sguardo commosso e vibrante sul presente e su quanto sta accadendo in quest’epoca. Tanti i tralci che si sono intrecciati nelle parole di Giulio Giarrocco e Lina Santini, come tutti a Casalbordino conoscono Carmelina Santini.

Cesario è stato segnato per sempre dalle cicatrici dell’anima per i patimenti vissuti, negli ultimi anni sentendo ormai vicino il tramonto della vita sentiva sempre più il peso dell’oblio imminente di quel che è stato. E così, perché la memoria non si perdesse in un generoso gesto d’affetto Carmelina Santini la affida a questo libro. Quella memoria la cui importanza Carmelina Santini, in un commosso ed intenso invito ai presenti, invita a coltivare, a non lasciar disperdere dall’incessante passare del tempo. Sottolineando le parole di Papa Francesco per la Pace, contro i venti di guerra che sempre impetuosi solcano la nostra epoca, per difendere il bene più prezioso: la vita.