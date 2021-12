I bimbi dell’Asilo Nido “San Paolo” al mercato rionale con il Progetto Outdoor Urbano

Il progetto “Esploro e vivo la mia città”, progetto Outdoor Urbano rivolto alla sezione divezzi (24/36 mesi) dell’Asilo Nido Comunale “San Paolo” ha portato i bimbi ad una bellissima iniziativa: la visita al mercato rionale del quartiere.

Il progetto di Outdoor Education , con tante iniziative e uscite, ha la finalità di privilegiare e promuovere un modo di fare educazione all’aperto, mettendo in luce la possibilità di valorizzare il proprio territorio urbano anche in assenza di contesti naturali tour court. L’Asilo Nido vuole proporre uno sguardo nuovo sulla città, con una curiosità, intesa come cura, esplorativa: la città che custodisce bellezza, che è appartenenza, dai molteplici sguardi che si incontrano per strade, come luogo di crescita. Un progetto teorico esperenziale, improntato alla condivisione di buone pratiche, per esplorare la città con il coinvolgimento attivo dei bambini.

"Passeggiando per la città, infatti, - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l'assessore con delega alle Politiche scolastiche, Anna Bosco - non solo i bimbi si educano al rispetto del quartiere e dei suoi spazi ma anche la città e i suoi abitanti si educano alla presenza dei più piccoli.

Le persone sono gentili, i sorrisi si contagiano, d'un tratto c'è più bellezza intorno. Viviamo la nostra città, educhiamo la nostra città alla presenza dei bambini!”