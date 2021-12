Interventi di potatura degli alberi in varie strade

Il Comune di Vasto informa che a breve saranno realizzati interventi di potatura degli alberi in diverse strade cittadine: via Giulio Cesare, via San Rocco, via Cristoforo Colombo, via Alessandrini, piazza Don Luigi Sturzo e corso Mazzini (tratto compreso da incrocio con Corso Europa e rotonda di Via Incoronata).



“Nella manutenzione del verde arboreo non è possibile affidarsi solamente ai normali processi naturali - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - ma bisogna intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. Lavori necessari poiché ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante che protendono rami, fogli e fronde verso la sede stradale, creano conseguentemente ostacolo ai pedoni, occultando la visibilità della strada, della segnaletica e talvolta riducendone la luminosità”.



“Le piante interessate dalla potatura - ha concluso l’assessore con delega ai Servizi, Alessandro d'Elisa - possono essere divise in due categorie: alberi mai sottoposti a capitozzature ed alberi precedentemente capitozzati e la cui chioma è snaturata. Pertanto, obiettivo prioritario dell’intervento è quello di mitigare i fenomeni d’interferenza, conservare le funzioni svolte dalle alberature cittadine, prevenire o limitare gli interventi incompatibili con la salute e la longevità delle piante. Il costo complessivo dei lavori ammonta a € 55.733,00”.

Tanti i cittadini che in risposta a questa notizia commentano chiedendo il rispetto del Regolamento del Verde pubblico, ma anche la potatura di altre zone come: Belvedere San Michele, Pazza Rossetti, Via S. Biagio, Via Ciccarone, Via S. Onofrio, Via Vittorio Veneto.