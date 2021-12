60 Torroni del Sorriso Ricoclaun donati ai volontari del Centro Vaccinale di Vasto

La Odv Ricoclaun è stata presente oggi alla Hub vaccinale di Vasto per un piccolo gesto di attenzione e riconoscimento a tutto il personale coinvolto nella campagna vaccinale: il personale sanitario, la Croce Rossa, la Protezione Civile e le tante associazioni di volontariato presenti da più di otto mesi nel centro vaccinale di Vasto. I volontari clown hanno donato 60 torroni del Sorriso Ricoclaun per dire “Grazie col cuore per tutto l’impegno appassionato dei tanti volontari che donando il loro tempo libero nelle tante attività del centro vaccinale, donano speranza a questa comunità. Una mobilitazione collettiva importante fondata sulla solidarietà e sull’entusiasmo”.

La dr.ssa Anna Suriani, referente del Centro operativo comunale, ha annunciato che da Gennaio 2022 inizieranno le vaccinazioni dei bambini un pomeriggio la settimana, probabilmente di mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18,30 e ha sollecitato la partecipazione della Ricoclaun per accogliere con un sorriso i tanti bambini che parteciperanno.