L’orso “Juan Carrito”, star sui social, trasferito nel Parco d’Abruzzo

Nelle scorse settimane “Juan Carrito”, l’orso di due anni, diventato famoso sui social per le continue scorribande nel centro storico di Roccaraso, è stato preso e trasferito nel Parco Nazionale d’Abruzzo. E’ uno dei cuccioli dell’orsa “Amarena”, madre di altri tre cuccioli ora cresciuti. Non è stato mai un orso aggressivo verso le persone. E’ stato sempre monitorato mediante un localizzatore che indossa da quanto era cucciolo. Ora tornerà a vivere in mezzo ai boschi, lontano da Roccaraso, dove era ormai di casa: quasi ogni giorno visitava negozi e scantinati alla ricerca di cibo. Vivrà in una radura della Valle del Giovenco, tra i territori di Pescasseroli e Pescina, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo e del Molise e sarà sottoposto ad un programma di rieducazione al suo ambiente naturale.