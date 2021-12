La comunità per minori “Casa di Lele” di San Lorenzo è stata chiusa

Erano tanti a conoscere i ragazzi della “Casa di Lele”, la comunità per minori che per tre anni è stata a Vasto nel quartiere di San Lorenzo.

E’ il responsabile, Giovanni Ruggiero, a comunicarne la chiusura: “La Società Cooperativa Sociale Coopservizi Group Fvg di Udine ha preso la decisione di chiudere questa comunità per minori che si rivolgeva a ragazzi adolescenti in condizione di disagio e che in questi anni era riuscita con tanto impegno e professionalità a integrarsi con la comunità, costruendo una bella sinergia con gli assistenti sociali, con il tribunale per minori, ma anche con le associazioni e enti del territorio. Dopo la comunicazione di chiusura c’è stato uno spiraglio di speranza con l’incontro con un delegato aziendale a cui sono state spiegate le criticità ma anche le potenzialità della struttura, ma malgrado questo, la decisione finale è stata la chiusura.

Una decisione amara per l’equipe di 6 persone che ora è senza lavoro, ma anche per i ragazzi, alcuni arrivati a ottobre, ma altri già presenti da tempo, che si erano integrati bene nella comunità anche con esperienze lavorative. I ragazzi sono stati ricollocati ora in altre strutture per minori in altre regioni, ci auguriamo che possano integrarsi presto nelle nuove strutture valorizzando al meglio le loro competenze.

Esprimo il mio ringraziamento agli educatori, per il loro impegno appassionato, ma anche a tutta la comunità di Vasto, persone, enti, associazioni che hanno mostrato grande vicinanza a noi con tante modalità diverse.”