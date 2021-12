Fondazione Mileno e lavoratori a rischio, nei prossimi giorni vertenza all'attenzione della Regione

Le problematiche dei lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto Marina, la crisi, la cassa integrazione e gli esuberi preannunciati in Commissione Vigilanza ed il conseguente auspicio di una risoluzione in tempi brevi dei problemi delle strutture riabilitative regionali e in modo particolare di quelle della Fondazione Mileno sono state al centro dell’assemblea generale della Rsa Fp Cgil organizzata questa mattina alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il vice sindaco di Vasto, Felicia Fioravante, l’assessore comunale a San Salvo, Tonino Marcello e il segretario provinciale del Pd Chieti, Gianni Cordisco.

Nello specifico, il segretario generale della Fp Cgil Chieti Giuseppe Rucci e il delegato della Rsa Daniele Leone insieme alla delegata Aurora D’Ascanio hanno ricordato e sottolineato che i lavoratori “hanno il contratto scaduto da moltissimi anni e che le rette delle strutture sono ferme al 2002″ nonché l’aumento delle “prestazioni riabilitative cosiddette 'passive' verso altre regioni e di quanto urgente sia intervenire per reinternalizzarle”.

Il sindaco di Vasto Francesco Menna, come comunicato dal vice Fioravante, ha fatto sapere che in settimana, sulla vertenza San Francesco, i rappresentanti dei lavoratori saranno convocati in Comune. Da parte delle istituzioni è stata ribadita “solidarietà e contrarietà ad ogni forma di perdita di posti di lavoro e hanno garantito il pieno sostegno ai lavoratori della Fondazione per la grave situazione di crisi e si sono ripromessi di impegnarsi politicamente per trovare le giuste soluzioni”.

“Come Rsa Fp Cgil – si legge in una nota – in questo momento delicato aver condiviso con la politica, le istituzioni e le rappresentanze del territorio un’unità di intenti ci fa ben sperare che la volontà espressa possa mantenere alta l’attenzione sulla vicenda e si continui tutti uniti a lavorare in sinergia con tutti i soggetti coinvolti e in qualsiasi direzione possibile per scongiurare la chiusura e i licenziamenti dei lavoratori”.

In apertura dell’assemblea generale è stato reso noto che il Presidente della Commissione Vigilanza, Pietro Smargiassi, il consigliere regionale Silvio Paolucci ed Etelwardo Sigismondi, capo della segreteria del presidente della Regione Marsilio hanno inviato una nota per comuncate che “per impegni istituzioni non potevano essere presenti all’assemblea ma che continuano il loro impegno per scongiurare ricadute occupazionali e crisi della struttura”.

“In mattinata – si legge ancora nella nota – poco prima dell’assemblea abbiamo ricevuto una inattesa telefonata dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Veri, che ringraziamo, la quale ci ha chiesto di portare i suoi saluti ai lavoratori della Fondazione e soprattutto ha preannunciato una convocazione in Regione tra il 16-17 dicembre per discutere della Vertenza Fondazione Padre Alberto Mileno. Anche l’Asl ha fatto pervenire un messaggio di vicinanza comunicandoci che continua il lavoro sulla crisi e preannunciandoci un confronto su alcuni temi che avevamo esposto in Commissione”.