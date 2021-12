"Alimentazione e Cancro", una guida per i pazienti oncologici

Un nuovo opuscolo informativo dedicato ai pazienti oncologici che devono affrontare un trattamento radioterapico o chemioterapico dal titolo "Alimentazione e Cancro", è stato redatto, pubblicato ed è già disponibile per i pazienti e i familiari nelle sale di attesa del reparto di Radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti. E’ l’opuscolo numero 6 di una collana che ha già visto la realizzazione e la pubblicazione di cinque precedenti volumi, anch'essi disponibili nelle sale di attesa del reparto di Radioterapia teatino e che hanno avuto come argomenti trattati, rispettivamente, “Che cos'è la Radioterapia”, “La Radioterapia nel Tumore della Mammella”, “La Radioterapia nel Tumore della Prostata”, “La Radioterapia nel Tumore del Colon Retto”, “La Radioterapia nei Tumori Ginecologici” e l’ultimo appunto “Alimentazione e Cancro”.

Il format di questo prezioso materiale divulgativo, che va letteralmente a ruba con continue ristampe ed aggiornamenti a cura del personale medico e sanitario della Radioterapia oncologica di Chieti, è caratterizzato da un linguaggio semplice con il quale si descrivono tutte le fasi della Radioterapia, i possibili effetti collaterali e la loro gestione e consigli pratici per affrontare al meglio il percorso di cura radioterapico ed oncologico.

Gli opuscoli non sostituiscono il dialogo medico-paziente-personale sanitario ma lo integrano in modo estremamente pratico.

Tutti gli opuscoli informativi sono stati realizzati dall’Associazione “Il Tratturo: una Strada per la Vita” che opera a sostegno proprio del reparto di Radioterapia oncologica di Chieti fornendo dal 2009 preziosi supporti in termini di umanizzazione e comfort per i pazienti oncologici all'interno del reparto di Radioterapia e sostegno alle attività di ricerca scientifica del reparto teatino grazie alle numerose e costanti iniziative organizzate.

L'ultimo opuscolo nato è stato realizzato grazie alle competenze di un socio de “Il Tratturo”, il dottor Francesco Sforza, biologo e nutrizionista a Sora e Isola Liri che, oltre a mettere a disposizione le proprie abilità professionali e la propria esperienza, testimonia una grande sensibilità e la presenza dell'Associazione “Il Tratturo” anche oltre i confini del provincia di Chieti e della regione Abruzzo a conferma dell’esteso ed attrattivo bacino di utenza che afferisce al centro di Radioterapia oncologica di Chieti.

Professor Domenico Genovesi

direttore Radioterapia oncologica Chieti

Leggi l'opuscolo (clicca qui)