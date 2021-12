Assessore o Assessora?

Il termine "Assessore" nel caso di una donna diventa "Assessora". Un cambio che ha fatto parlare in questi giorni, soprattutto sui social. A sostituire il maschile con il femminile è stata l'assessora ai Servizi Civici del Comune di Milano, Gaia Romani, che sulla sua pagina Facebook ha postato la foto di una semplice, ma significativa, modifica: "Ho chiesto di sostituire la targa sulla porta del mio ufficio perché il cambiamento parte dalle piccole azioni. È un messaggio a cui tengo molto e quindi eccoci qui, pezzo per pezzo", scrive. Un gesto che in tutt’Italia ha creato apprezzamento ma anche disappunto. Mi aspettavo critiche e battute - risponde l'assessora. La battaglia linguistica non viene mai colta come una priorità, io invece credo sia il punto di partenza per un reale processo di inclusione. Si tratta di un'azione corretta dal punto di vista grammaticale che smonta lo schema di una società in cui a ricoprire certi ruoli erano soltanto gli uomini. E se c'è ancora qualcuno che mi prende in giro per questo significa che sono sulla strada giusta".

Quindi anche questora e sindaca, assessora e avvocata, ministra e architetta, rigorosamente senza il suffisso "-essa" a cui siamo abituati. Già qualche tempo fa l'Accademia della Crusca auspicava un largo uso di queste parole, cercando anche di convincere i giornali a scriverle più spesso. Anche l'Università di Trieste, quella di Udine e la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste, sono sulla stessa posizione per la condivisione di buone pratiche per un uso non discriminatorio della lingua italiana".

C’è l'obiettivo di sensibilizzare la cultura di genere anche attraverso il linguaggio, scoraggiare l'utilizzo di tutte le forme legate a una visione discriminatoria del mondo per quanto riguarda il genere e promuovere l'uso di un linguaggio in grado di registrare anche la presenza del femminile.

L’assessora alla scuola di Vasto, Anna Bosco, commenta: ”Certo i problemi veri che le donne hanno nelle istituzioni non sono legati ad una desinenza tuttavia va benissimo Assessora, Ministra, Eurodeputata, Il linguaggio è importante, le parole sono importanti e non c’è nulla di male nel permettere a tutte e tutti di sentirsi più rappresentati, significa molto per tante giovani politiche e che ha tutto il mio supporto”.