Per i certificati anagrafici non è più necessario recarsi in Municipio

Dallo scorso 15 Novembre 2021 i cittadini italiani possono scaricare da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell'Interno) molti certificati anagrafici direttamente dal proprio computer, senza recarsi allo sportello anagrafico. Nello specifico è possibile ottenere: Anagrafico di nascita; Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di Stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, di Unione Civile e di Contratto di Convivenza.

I certificati anagrafici scaricati dal portale ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it) sono gratuiti ed esenti dall'imposta di bollo. Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

Al medesimo link i cittadini possono richiedere la rettifica di uno o più dati inesatti della propria scheda anagrafica, segnalando gli “errori materiali” o comunicando eventuali integrazioni di dati incompleti. Potranno inoltre monitorare lo stato di lavorazione della richiesta e autorizzare la ricezione delle notifiche sul suo avanzamento.

"Si tratta di un'importante innovazione a vantaggio dei cittadini, - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora ai Servizi Demografici, Paola Cianci - che autonomamente potranno richiedere e ottenere una serie di documenti per loro stessi o per i loro familiari evitando gli spostamenti per recarsi in Municipio. È un’opportunità per ottimizzare le risorse e facilitare i rapporti con la Pubblica Amministrazione grazie a servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, basati su informazioni costantemente aggiornate”.