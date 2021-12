3 dicembre, Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità

Oggi 3 dicembre è la Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

Anche noi nel nostro piccolo possiamo fare gesti che possono migliorare la vita delle persone diversamente abili: eliminare le barriere architettoniche, non parcheggiare al posto risevato agli invalidi ed insegnare già dai più piccoli il rispetto per chi ha delle problematiche fisiche, intellettuali e psicologiche e soprattutto il valore dell'accoglienza e dell'inclusione. Sembra tutto molto scontato, ma purtroppo non lo è, dato che ancora molte persone si trovano a lottare per fare valere i propri diritti per se stessi, per un figlio o per un loro familiare, diritti che vengono spesso negati o ignorati dalle stesse Istituzioni.