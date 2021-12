In pensione il dottor Lidio D'Alonzo, direttore della Pediatria e del Nido del 'San Pio'

In pensione il dottor Lidio D’Alonzo, responsabile della Pediatria e Nido dell'Ospedale di Vasto.

«Da numerosi anni in servizio presso il ‘San Pio’ e professionista serio, competente e meticoloso nella pratica clinica sui bambini del territorio vastese. Ha operato in un'unità operativa con un nido che accoglie circa 800 neonati l'anno» affermano il direttore sanitario aziendale e la responsabile del Presidio che «lo ringraziano per la collaborazione e reciproca stima in questi anni».