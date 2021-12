Trenitalia: in Abruzzo 20 nuove Frecciarossa e attivazione dell'Aterno Line

Domenica 12 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia valido fino all’11 giugno 2022.

Il nuovo orario prevede l’attivazione dell’Aterno Line, la caratterizzazione commerciale di 24 treni che circolano sulla Sulmona- L’Aquila, linea dedicata soprattutto al trasporto pendolare ma anche sfruttabile in chiave turistica. Si possono infatti ammirare durante il viaggio le bellezze della Valle del fiume Aterno e la presenza di siti archeologici e ancora città d’arte e tradizioni eno-gastronomiche.

Ma tornando alla nuova programmazione, per quanto riguarda i treni nazionali in Abruzzo la nuova offerta prevede l’introduzione, sulla linea Adriatica, di 12 Frecciarossa che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando così a 20 il numero complessivo dei Frecciarossa in circolazione tra Milano e la Costa Adriatica. Questa trasformazione avviene per velocizzare i tempi di percorrenza, arrivando ad anticipare i tempi fino a 30 minuti.

Un’altra grande novità è prevista da parte di Trenitalia a favore dei pendolari e cioè dal 12 dicembre sarà attiivata una nuova coppia di collegamenti veloci Pescara–Ancona e viceversa dal lunedì al venerdì, in fascia oraria pomeridiana per favorire la mobilità di rientro dei pendolari.