I dolci natalizi e la gioia della loro preparazione

Dicembre è iniziato e il momento delle feste natalizie è assai vicino: c’è chi ha già decorato l’albero, chi attende il giorno dell’Immacolata Concezione, chi ha già acceso le luci e inizia a pensare ai regali, chi invece li farà all’ultimo momento, ma di certo non senza amore. Ma chiunque pregusta già l’abbondanza culinaria che il periodo del Natale ci farà gustare, in special modo per quanto riguarda i dolci della tradizione del nostro territorio! l "caggionetti", i "bocconotti", le "sfogliatelle" e specialmente il "parrozzo", dalla caratteristica e singolare forma a cupola, così caro alle nonne, così delicato da preparare: ci vuole la mano giusta, il calore giusto, occorre l’atmosfera giusta, ma soprattutto la forma giusta. Quasi introvabile al di fuori della nostra zona, ricordo quando questo tipico stampo lo cercai in un dicembre di qualche anno fa quando studiavo "fuori", girai negozi su negozi, alla fine quasi sconfitta lo trovai solo perchè capitai in un negozietto gestito da un abruzzese. Ricordo infatti che ne scaturì una nostalgica conversazione sulla nostra terra e una citazione di D’Annunzio che decantava le lodi del Pan Rozzo: "è tante bbone 'stu parrozze nóve…"

Noi a San Salvo non incontriamo difficoltà di questo genere... Ad esempio al negozio di articoli per la casa di Artese Renato, attività storica operante dal 1946, potrete sempre trovare tutti gli stampi e le formine necessari per dedicarvi alla preparazione delle specialità che preferite, in un vasto assortimento di materiale.

Credo proprio che presto farò un parrozzo, con la forma giusta e l'atmosfera giusta.