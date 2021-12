Meteo Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per questo venerdì 3 dicembre sul litorale vastese è prevista pioggia anche abbondante. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord con intensità di 27 km/h con possibili raffiche fino a 34 km/h; temperature minime comprese tra 5° e 10° C, massime tra 7° e 12° C.

Nell’Aquilano pioggia mista a neve, vento da nord – nord est con intensità di 13 km/h e raffiche fino a 23 km/h. Temperature minime comprese tra 5° e 6° C, massime tra 2° e 9°C. Nella zona del Fucino piogge alternate a schiarite con temperature minime comprese tra 2° e 6° C, massime tra 5° e 11°C.

Marsica – Monti della Meta pioggia mista a neve con venti di intensità di 12 km/h e raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 1° e 9°C e massime comprese tra 3° e 13°C.