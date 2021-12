Progetto Ermes: in campo ambiente e nutrizione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, 30 novembre, è stato presentato dall’Agenzia di formazione Cipat (Centro Istituzione Professionale e Assistenza Tecnica) e Cia a Campobasso il Progetto Ermes che offre strategie per una migliore qualificazione dell’offerta agrituristica di aziende abruzzesi e molisane.

La giornata è stata divisa in una sessione mattutina ed una pomeridiana, in cui si sono affrontati i temi legati all’ambiente, alla qualità delle produzioni, alla sostenibilità, multifunzionalità, buona nutrizione e corretti stili di vita. Tutto ha avuto luogo al Grand Hotel Rinascimento di Campobasso con la presentazione del progetto da parte di Roberto Furlotti (Cipat Abruzzo), a seguire alcuni interventi di alcuni docenti dell’Universita degli studi del Molise come: Maria Forleo, Elena Sorrentino, Giuseppe Maiorano e Silvia D’Andrea.

Le conclusioni sono state affidate a Mauro Di Zio vice presidente Cia nazionale.