Via libera al piano triennale di istruzione ed educazione per bambini da 0 a 6 anni

La Giunta regionale ha dato il via al Piano triennale di istruzione e educazione per i bambini da 0 a 6 anni. Si erogheranno in favore dei 26 ambiti sociali regionali, queste le parole di Piero Quaresimale: “Ho personalmente presentato all’esame del governo regionale la programmazione relativa agli anni 2021 – 2023, un triennio nel quale la Regione Abruzzo mette in campo risorse per circa 19 milioni di euro. Con tali risorse contiamo di offrire più servizi alle famiglie, alzare il livello qualitativo dell’offerta educativa, incrementare il numero degli asili nido e scuole dell’infanzia, supportare le sezioni primavera già esistenti, ridurre le rette a carico delle famiglie.”

Una parte del piano è destinata ai docenti, alla formazione continua e ai coordinamenti pedagogici territoriali inoltre l’assessore spiega quanto sia complesso e strutturato tale piano, finalizzato a dare slancio alla formazione professionale di chi opera con i bambini e destinato ad entrare anche nei fondi europei che riguarderanno il 2021 – 2027.

Un programma ambizioso che si tradurrà in realtà.