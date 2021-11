E’ tempo di Open Day all’Infanzia Spataro IC1 Vasto

La scuola dell’Infanzia “G. Spataro” dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto invita all’Open Day tutte le famiglie che devono iscrivere i propri bambini nell’anno scolastico 2022/2023.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Di Gregorio e le docenti sono liete di invitare i genitori a conoscere la nostra scuola dell’Infanzia.

E’ necessario prenotarsi al numero 0873 363943 dalle 9,30 alle 11 ed essere in possesso di Green Pass prima del 6 dicembre.

Si riceverà un appuntamento nella settimana dal 6 all’11 dicembre 2021 e in piccoli gruppi i genitori avranno modo di venire a scuola per conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo, le tante attività laboratoriali della scuola dell’Infanzia ed essere guidati in un tour virtuale di spazi e attività, con il rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid.

Maggiori informazioni delle iniziative del Comprensivo n.1 Spataro Paolucci si possono trovare nel sito: https://www.ic1vasto.edu.it/site/

Si informa inoltre, che le iscrizioni saranno possibili dal 4 al 28 gennaio 2022.

Le docenti della scuola dell'Infanzia "G. Spataro" vi aspettiamo numerosi!!!