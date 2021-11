Strada Istonia a senso unico, chiuso l'ingresso per Vasto Marina

E’ stato istituito il senso unico in via Istonia, la strada potrà essere percorsa solo dagli automobilisti che provengono da Vasto Marina, mentre per scendere bisognerà percorrere via Crispi, via Roma e via Magnacervo.

Oggi è stato eseguito per conto del Servizio Genio Civile Regionale, un sopralluogo ed è stato rilevato che il fenomeno di scivolamento provocato dalle piogge dello scorso 23 novembre, potrebbe riattivarsi, invadendo la carreggiata che collega Piazza Verdi con Vasto Marina e la SS16 (direzione sud a scendere).

Pertanto, la strada è stata parzialmente chiusa. La prossima settimana saranno effettuati ulteriori controlli finalizzati alla messa in sicurezza dell'importante arteria di collegamento.