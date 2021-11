La scuola dell’Infanzia Spataro festeggia “Il mio amico albero”

La scuola dell’Infanzia “G. Spataro” IC1 Vasto è stata protagonista oggi di una bellissima esperienza che ha visto coinvolte tutte le sezioni del plesso per la Festa degli Alberi. Nel giardino della scuola, si sono ritrovati insieme bambini, insegnanti e genitori rappresentanti, per la piantumazione di nuovi alberi, agendo in modo concreto sull’area verde della scuola per dare nuova bellezza.

La proposta di questa iniziativa è partita dai genitori rappresentanti e grazie anche alla disponibilità e sensibilità ambientale del D.S. dell’IC1 Vasto Prof.ssa Sandra Di Gregorio, hanno coinvolto tutti gli altri genitori, che con un piccolo contributo, hanno reso possibile l’acquisto di tre alberi da ombra presso il Vivaio Stivaletta. Si ringrazia inoltre il vivaista per il gentile dono di piante ornamentali che andranno collocate nell’area del ‘Giardino delle farfalle’.

A farsi carico dell’organizzazione e dell’acquisto sono state le Sig.re Barbara Carlucci e Valentina Piccirilli, che le docenti ringraziano vivamente.

Nel pieno rispetto della normativa anti Covid, i bambini, distanziati per gruppo sezione, hanno allietato la manifestazione con il canto “Albero più albero”. A tutti è stato poi consegnato un attestato di partecipazione per tutto l’impegno profuso in questo progetto ambientale.

Si ringrazia l’amministrazione comunale sia per i giardinieri che hanno effettuato la piantumazione e sia per la presenza dell’assessore Anna Bosco, la quale, nell’ambito del suo intervento, ha portato i saluti del Sindaco Francesco Menna.

La piantumazione, che per i bambini della scuola dell’Infanzia ha rappresentato un piacevole momento di festa all’aperto, ha dato l’opportunità di spiegare “sul campo” l’importanza della tutela e della cura dell’ambiente, anche cittadino, vero e proprio bene comune da garantire, preservare ed accrescere a favore di tutte le generazioni.