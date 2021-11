Drive-in a Vasto da lunedì al sabato dalle 9 alle 13,30

In riferimento all’aumento dell’incidenza epidemiologica e al fine di permettere l’applicazione delle indicazioni per l’individualizzazione e gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico, la Asl Lanciano Vasto Chieti comunica che l’attività dei drive-in aziendali avranno la seguente programmazione:

Drive-in di Chieti, Lanciano e Vasto dal lunedì al Sabato dalle 9 alle 13,30. Per Ortona martedì e giovedì dalle 9 alle 13,30 e il Drive-in di Gissi il martedì dalle 9 alle 13,30.

La fascia oraria dalle ore 8 alle 9 è dedicata agli studenti degli Istituti Scolastici identificati dal Dipartimento Prevezione, che devono sottoporsi a tampone molecolare per ricerca Sars-Cov-2.

Ai Drive in è possibile accedere solo previa prescrizione da parte del medico su sistema Smarttest e prenotazione da parte dell’utente sul sistema Zerocode. La prenotazione non è obbligatoria solo per gli studenti identificati dal Dipartimento Prevenzione.