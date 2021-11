Tito Spinelli Socio Onorario e Ambasciatore di Cultura dall’ACM Vasto

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione di Competenze Multidisciplinari con voto unanime ha conferito la nomina di Socio Onorario e Ambasciatore di Cultura a Tito Spinelli per l’infaticabile opera di promozione e divulgazione della Cultura nei diversi ambiti del sapere, per il contributo prezioso offerto alla comunità come scrittore, intellettuale, commediografo, saggista e lessicista del dialetto vastese e per l’impegno di tipo sociologico comunicativo che ha raggiunto nel tempo livelli di fama nazionale.

“Il premio ACM”, dice Carlo Viggiano, Presidente ACM, “vuol essere foriero di stima, apprezzamento e riconoscimento da parte della nostra associazione verso chi fa della cultura la propria mission. Tito è un autore capace di far riflettere su qualsiasi tema afferente la cultura. Nelle sue opere si ritrovano le tracce più autentiche e genuine delle tradizioni, della vita vissuta e dei sentimenti del popolo vastese. Si scoprono fantastici personaggi dai tratti caratteristici, spesso identificati per i propri soprannomi, tipici della cultura popolare abruzzese in uso che definì a poche generazioni fa.

Grazie Tito per la tua arte, grazie per farcene partecipi, grazie per l’impegno continuo che profondi nello scrivere opere che sono e saranno la giusta strada di una cultura permeata di storia, personaggi e fatti di vita che solo una mente culturalmente poliedrica come la tua è capace di generare e donarci senza proclami, con modestia ma con la grandezza propria dei veri cultori dell’arte dello scrivere. L’ACM con riconoscenza.”