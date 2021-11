21 novembre Giornata Nazionale degli alberi

Il 21 novembre si festeggia la Giornata nazionale degli alberi, per onorare e valorizzare le foreste e i boschi del nostro Paese e per promuovere politiche di riduzione degli effetti nocivi delle emissioni, di protezione del suolo e incentivazione di spazi verdi nelle nostre città. L’albero non è solo un dono della natura, è anche lo strumento che la Natura ci ha messo a disposizione per intervenire sui cambiamenti climatici, sulla nostra salute e sulla qualità della nostra vita. Istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2013, rappresenta un punto di riferimento per la protezione della biodiversità del nostro paese e in generale per la sensibilizzazione sulla fondamentale funzione svolta dagli alberi nella pulizia dell’atmosfera e la prevenzione contro il dissesto idrogeologico.

Sappiamo infatti quanto gli alberi siano indispensabili per alcune loro capacità: consentono di assorbire l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, prevengono il dissesto idrogeologico e proteggono la biodiversità. Ma sono fondamentali anche per un’altra caratteristica straordinaria: la loro stupefacente bellezza.

Eppure, manca in tutto il mondo un’attenzione agli alberi con rischi altissimi di desertificazione, con conseguenze potenzialmente gravissime sull’agricoltura e sulla fauna, ma anche degrado del suolo.

Nell’ultimo G20, considerando l’importanza del problema c’è stata la promessa di piantare mille miliardi di alberi entro il 2030 considerando gli ecosistemi più degradati del pianeta, anche attraverso progetti per il clima, con il coinvolgimento del settore privato e della società civile.

Vedremo come tale promessa riuscirà ad attuarsi considerando anche che c’è ancora molto da fare per incrementare la tutela e la salvaguardia degli alberi anche nel nostro territorio.