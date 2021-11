Da lunedì 22 novembre la terza dose anche per gli over 40

La Regione Abruzzo si organizza dopo quanto disposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per anticipare al 22 novembre l’avvio della somministrazione della dose booster di vaccino anti-Covid per per tutti coloro che hanno tra i 40 e i 59 anni purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

E’ quanto espresso da una circolare inviata dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo.

"La curva del contagio sale nel nostro Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all’Italia. Il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. È giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni" dichiara in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza.