Altra rottura nella condotta principale, nuovi disagi per la fornitura d'acqua

Per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Sant’Amico nel comune di Archi, fino alle ore notturne del 18 novembre si è reso necessario sospendere la normale fornitura idrica in diversi comuni del territorio.

L'avviso, diramato dalla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico nell'area Lanciano-Vasto, interessa i comuni di Vasto, San Salvo e ancora Altino, Archi (per gli utenti di Piane d’Archi), Atessa (per gli utenti di Montemarcone, San Luca, Piazzano, Via degli Orti, Saletti, Colle Comune, Piana Vacante, Piana Matteo, Collepietre, Zona industriale, Acquaviva, Piana la Fara), Casalbordino, Casoli (per gli utenti di Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta (per gli utenti Sinaglia, Marraone, Saletti), Perano, Pollutri, San Buono, Scerni, Torino di Sangro (per gli utenti del Capoluogo, Campo Grande, Collelongo, Quaglialatte e Cavone) e Villalfonsina.