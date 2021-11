'Vasto Domani', una storia lunga 55 anni

Il mensile Vasto Domani compie oggi 55 anni di storia.

Era il 16 novembre 1966 quando, fondato e diretto dal prof. Angelo Cianci, debuttò nel panorama editoriale vastese come quindicinale e da allora sono passati 55 anni e, tra mille difficoltà, ma anche tra tantissime gioie e successi, il giornale degli abruzzesi e dei vastesi nel mondo è ancora in edicola sotto la direzione di Giorgio Di Domenico.

“ Storia, cultura, politica e tradizioni, sono state le parole chiavi che da sempre hanno guidato e accompagnato le pubblicazioni in oltre mezzo secolo. In occasione di questo splendido, quanto emozionante anniversario, vogliamo fare un regalo a tutti gli appassionati lettori: un codice sconto del 50% su tutti i nuovi abbonamenti annuali valido fino al prossimo 30 novembre 2021 . Cliccando sulla nostra edicola digitale all’indirizzo www.vastodomani.it e inserendo il codice sconto VASTODOMANI55 riceverete ogni mese, per dodici mesi, una copia cartacea del mensile direttamente nella vostra cassetta delle lettere al costo complessivo di 15€ anziché 30€ . Auguri a noi e buona lettura a voi!”.

Così il direttore Giorgio Di Domenico .

L’editoriale del Prof. Angelo Cianci, fondatore e primo storico Direttore responsabile del Vasto Domani, apparso nel primo numero il 16 novembre 1966:

Nel solco di una bella tradizione giornalistica locale, ma con criteri del tutto moderni, nasce nella nostra città un nuovo quindicinale d’informazione dal titolo “Vasto Domani”. Una testata indubbiamente impegnativa e non priva di responsabilità per quanti vi collaborano.

Ma la pubblicazione di un nuovo giornale è sempre un atto di coraggio, quando si lasciano cadere vecchie impalcature ambientali, permeate di riserve e di timori, per dedicarsi ad un domani migliore in una visione più viva e più aderente alle nuove mete da raggiungere da una moderna comunità.

“Vasto Domani”, lungi da spirito cortigiano, non potrà ignorare l’opera di quanti, con coraggio e decisione, lavorano per il bene di Vasto: amministrati ed amministratori, esponenti del Governo e Parlamentari, cittadini ed amici vicini e lontani.

“Vasto Domani” vuol essere un giornale di informazione, ma anche un valido strumento di opinione, un messaggero di notizie ed un battagliero organo di difesa degli interessi della città, quando piccole e grandi manovre possono pregiudicare gli interessi collettivi.

Ci accingiamo al lavoro con animo sereno ed immune da personalismi e riserve mentali. Invitiamo alla collaborazione generosa e fattiva in senso pubblicitario ed in senso diffusionale, tutti indistintamente: quanti – ovunque – entro e fuori i confini della Patria, sentono palpitare sempre l’amore per la terra natia.

Da Vasto, in pieno fervore di una esplosiva, nuova organizzazione della sua economia, più fervida di opere, più moderna nei suoi intenti e più operante nelle sue strutture industriali e turistiche, nasce oggi un nuovo organo di stampa, come una bandiera che sventola in difesa dei problemi, delle aspirazioni, delle ansie dei suoi cittadini. Valga ad esempio per la necessaria unità d’intenti, quanto accade in questi giorni, per inserire la zona del porto di Vasto nel Nucleo di Industrializzazione.

Consegnare alle nuove generazioni, una Vasto nuova con un porto operante, attivo, fervido di industrie e di commerci, può contribuire a cancellare per sempre dal volto di questa città la triste, secolare ipoteca di legioni di giovani trasmigranti in cerca di pane e lavoro in terre lontane.

“Vasto Domani” vi saluta, cari concittadini residenti nelle cento città d’Italia e dell’estero, con l’entusiasmo e la passione di chi inizia una nuova intrapresa nel segno di una fede che nelle vostre famiglie vuol portare un soffio vivificatore di terra natía, a Voi e alle Vostre brave consorti, ai Vostri cari figli.