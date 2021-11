Vasto in Azione: il 20 novembre si inaugura la sede

Sabato 20 novembre alle ore 11.30 presso Corso Dante n.16 è indetta conferenza Stampa per inaugurazione sede territoriale di "Vasto in Azione", saranno presenti il coordinatore regionale Giulio Sottanelli e il coordinatore provinciale Giovanni Luciano. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta Fb sulla Pagina di Vasto in Azione.

Seguirà nel pomeriggio, alle ore 16.00 il primo appuntamento di "Spazio in Azione", laboratorio dedicato alle buone prassi amministrative con cadenza mensile.

Il primo incontro ha come focus "Giovani e Territorio: leggere la città da un'altra prospettiva", sarà possibile assistere in presenza prenotandosi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovani-e-territorio-leggere-la-citta-da-unaltra-prospettiva-210302519497, oppure seguendo la diretta Facebook sulla pagina di Vasto in Azione.

Durante la giornata sarà possibile effettuare adesione ad Azione.

Gli eventi verranno svolti nel rispetto della normativa Covid.