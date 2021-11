Il Vicesindaco e assessore con delega al Turismo, Licia Fioravante, questa mattina nel suo intervento all'incontro "Abruzzo Terra di turismo attivo e sostenibile" presso la sede del GAL Costa dei Trabocchi a Vasto, ha evidenziato che il turista di oggi è cambiato e continuerà a cambiare, predilige le vacanze brevi alle vacanze lunghe e non si accontenta più solo di vedere ma ha bisogno di fare.

"L’obiettivo della nostra Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Licia Fioravante - sarà lavorare per i prossimi 5 anni per rendere Vasto destinazione di Turismo Attivo e Sostenibile e offriamo la nostra totale collaborazione. L’Amministrazione pubblica, ed in particolar modo una città come Vasto, deve necessariamente dare delle linee programmatiche e prendersi le proprie responsabilità nella governance del settore turistico, e altrettanto vero – ha concluso Fioravante - che questo non sarà possibile se non riusciremo ad avere un sistema di imprese maturo e al passo con i tempi ed un tessuto occupazionale adeguatamente formato per affrontare le grandi sfide che questo settore ci impone".