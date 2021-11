Pronto a riaprire il 'drive in' per i tamponi in via Don Lorenzo Milani

Sopralluogo questa mattina del sindaco di Vasto, Francesco Menna e al dott. Mangifesta della Asl Lanciano-Vasto-Chieti in via Don Lorenzo Milani per definire la riapertura della postazione utilizzata per effettuare i tamponi Covid.

Domani è in programma il primo test dalle 10.30 fino alle 12.30. Dalla prossima settimana la postazione sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30.

Sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone rapido Covid -19 senza scendere dalla macchina. Per accedere all’hot spot è necessaria la prescrizione del proprio medico di base e successivamente la Asl comunicherà all’utente la data e l’ora della prenotazione. Alla postazione possono accedere solo le persone prenotate. Si potrà entrare solo in automobile, con accesso esclusivamente da via Don Lorenzo Milani dietro il Palazzetto dello Sport.

“In questo momento il tracciamento dei positivi al Covid-19 è di primaria rilevanza per rallentare l’avanzamento del contagio - dichiarato il sindaco Menna - e in questo senso dobbiamo mettere in campo ogni sforzo. La riapertura di questa postazione è il frutto di un’importante collaborazione tra istituzioni, ed è la dimostrazione che più che mai in questa difficile circostanza è fondamentale lavorare uniti per offrire risposte concrete. Un ringraziamento alla Asl, agli sponsor e agli uffici comunali che hanno lavorato assiduamente per concretizzare il più in fretta possibile questo progetto di assoluta importanza per la nostra comunità”.