A casa dopo il ricovero per Covid: il ringraziamento al personale di Malattie Infettive del 'San Pio'

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera-testimonianza con ringraziamento al personale dell'Unità di Malattie Infettive dell'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto diretto dalla dottoressa Maria Pina Sciotti.

"La Dr.ssa Sciotti mi ha salvato dalla rianimazione. Sono un non vaccinato, non per scelta ma per problemi di salute che non ancora mi permettono di vaccinarmi, altrimenti l'avrei fatto subito. Pur stando sempre attento e rispettando sempre tutte le norme anti-contagio, sono venuto a contatto con il virus, contagiandomi e tutt'oggi non so da chi. Purtroppo ho avuto bisogno del ricovero ospedaliero per grave crisi respiratoria. Appena giunto al Reparto di Malattie Infettive, sono stato subito preso in carico e curato con professionalità dalla Dr.ssa Sciotti.

Ho dovuto portare la maschera a ventilazione forzata che non auguro al peggior nemico. Ho visto un paziente mentre lo intubavano edè stato terribile. Oggi sono a casa, ringraziando Dio e soprattutto la Dr.ssa Sciotti che mi ha salvato dalla Rianimazione. Voglio ringraziare anche tutto il personale medico, la coordinatrice infermieristica, il personale infermieristico e gli OSS per tutta la cortesia, gentilezza e professionalità con cui operano, facendoti lenire il dolore.

Davide D.O."