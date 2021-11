Menna-Bis e nuovo Consiglio comunale, ufficiale l'insediamento

Proclamazione degli eletti, giuramento del sindaco, discorso introduttivo del primo cittadino e saluto del Prefetto di Chieti Armando Forgione.

Così, stamattina, la prima parte della prima riunione del nuovo Consiglio comunale di Vasto, determinato dall'esito delle elezioni amministrative di ottobre. A presiederla è stato Giuseppe Forte, per l'occasione 'consigliere anziano', affiancato dalla segretaria del Comune Anna Lucia Mascioletti.

Assieme al sindaco Francesco Menna spazio tra i banchi della Giunta al vice sindaco ed assessore Felicia Fioravante ed agli altri componenti della 'squadra', Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Gabriele Barisano, Paola Cianci, Carlo Della Penna ed Alessandro D'Elisa. Al loro posto i consiglieri subentranti Marianna Del Bonifro e Marino Artese (Partito Democratico), Pino Travaglini (Futuro e Sviluppo per Vasto), Nicola Di Stefano (Avanti Vasto), Francesco Del Viscio (Sinistra per Vasto), Maria Pia Smargiassi (Città virtuosa) e Giuseppe Napolitano (Moderati per Vasto).

Nel pomeriggio è prevista seconda parte della riunione ed al centro c'è l'elezione del presidente del Consiglio comunale con Marco Marchesani (Filo Comune) individuato dalla maggioranza di centrosinistra per ricoprire la carica.

Tra i presenti il già citato Prefetto Forgione, il presidente del Tribunale di Vasto Bruno Giangiacomo, il Procuratore capo Giampiero Di Florio, i consiglieri regionali Silvio Paolucci, Pietro Smargiassi e Manuele Marcovecchio, diversi sindaci ed amministratori del territorio, i vertici delle locali forze dell'ordine, l'ex sindaco Filippo Pietrocola e la prof.ssa Bianca Campli (vedova dell'ex sindaco Luciano Lapenna)