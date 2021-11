Cosa si deve fare per aiutare ancora i Karakaz guidati dal vastese Michele Corvino?

“I "KARAKAZ" guidati dal vastese Michele Corvino hanno conquistato la partecipazione alla prossima puntata di XFactor, anche grazie all'aiuto di molti concittadini”, dice il Sindaco, Francesco Menna in un post sul suo profilo Facebook. “Il loro percorso nel programma televisivo può proseguire. Aiutarli è molto semplice. Ascoltate la loro canzone, anche più volte. Non è necessario scaricarla. Il link è quello in basso, ti rimanda all’app gratuita di Spotify, da installare se non l'hai già fatto.

“Grazie in anticipo per il tempo che state dedicando affinché il sogno di questi ragazzi si avveri”, dice lo zio di Michele, Marco Corvino.

https://karakaz.lnk.to/Useless