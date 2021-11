Annalisa Castaldi, la “Reina”, alla trasmissione 'Little Big Italy' di Francesco Panella

Nel programma su Nove “Little Big italy” in cui Francesco Panella vuole far emergere il made in Italy viaggiando nel mondo alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero, nella puntata dedicata alla Spagna è stata intervistata la vastese Annalisa Castaldi, soprannominata dagli amici la “Reina”.

La sfida era scegliere la migliore pizzeria italiana a Madrid insieme a Massimo preside della scuola italiana a Madrid e Nancy un avvocato italiano.

Annalisa Castaldi, che vive in Spagna dal 2003 ed è Sales Manager nel campo della Cosmesi, ha parlato della sua amata Vasto a cui è molto legata, “il posto più bello del mondo, dove vado quando ho voglio di casa, di amore, di coccole”.

https://www.facebook.com/100000899623241/videos/982511538963325/

Il programma disponibile su Discovery+ e in replica l’8 novembre su Nove.