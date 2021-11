Sarà il turismo la svolta dell’Abruzzo?

Il turismo, soprattutto quello straniero potrebbe essere la risorsa dell’Abruzzo, soprattutto per i piccoli paesi, ricchi di storia, ma anche di pace, di aria pulita, di tranquillità.

A Casoli, il Palazzo Ricci, edificio storico e prestigioso del 1799 appartenuto ai baroni Ricci, ricco di storia, di fascino, abitato in passato da personaggi celebri, come Francesco Paolo Michetti e Gabriele D’Annunzio, sarà trasformato entro il 2023 in private residence club dalla statunitense “Viaggio Resorsts LLC”, specializzata in proprietà di lusso in Italia. Il palazzo sarà trasformato in 14 residenze arredate e saranno un modello di multiproprietà, con servizi alberghieri a cinque stelle, con piscina e giardini privati.

Tutto è nato grazie a Mike Brosnan che in vacanza in Abruzzo nel 2018 è rimasto affascinato da Palazzo Ricci e ha pensato di acquistarlo per trasformarlo in una delle residenze più esclusive al mondo. La Elite Alliance, il network internazionale di proprietà di lusso di cui fa parte Palazzo Ricci, ha altre strutture in Italia, a Firenze, a Roma, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna.

La regione verde d’Italia diventa meta turistica e luogo d’interesse per investitori stranieri. Non solo luogo per le vacanze, ma luogo in cui stabilirsi per vivere. Inglese, svedesi, scozzesi hanno già fatto questa scelta in alcuni borghi abruzzesi, avviando attività imprenditoriali e commerciali, spesso lavorando in smart working.