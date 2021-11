Tamponi 'drive in': "Comune pronto a riattivare la postazione vicino al PalaBCC"

“Il Comune di Vasto è pronto, come ha sempre fatto anche nei mesi passati, a sostenere le spese di segnaletica, di collegamento internet e il pagamento delle utenze e di pulizia della postazione drive in per l’esecuzione dei tamponi molecolari”.

Lo afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna a seguito della nota del direttore generale della Asl Thomas Schael nella quale lo stesso chiede al primo cittadino vastese anche di identificare una sede per l'esecuzione dei tamponi.

“In merito a ciò - specifica Menna - mi preme ricordare al direttore Schael che a Vasto era già stata attivata una postazione drive in nell’area adiacente al PalaBCC. Questa stessa sede è oggi ancora a disposizione della città e dei comuni limitrofi qualora la direzione generale decidesse di riattivarla. Vasto dunque è pronta come lo è sempre stata perché la diagnosi e la prevenzione sono state fin dall’inizio della pandemia da Covid 19, prioritarie rispetto ai problemi e alle esigenze della città.

Ricordo a Schael - aggiunge il sindaco - che mi sono sempre battuto affinché Vasto fosse dotata di un drive in e di un punto vaccinale e il tutto senza farne mai una questione economica o logistica perché ho ritenuto e ritengo tuttora che proteggere e salvaguardare la città che amministro e dare un servizio anche ai comuni limitrofi sia necessario quanto fondamentale. Mi meraviglia però scoprire - continua - che solo oggi il direttore Schael abbia compreso che la Provincia di Chieti non finisce a Francavilla, ma prosegue anche più a sud fino ad arrivare a Vasto. Così come mi meraviglia scoprire che il direttore della Asl 02 sottolinei al sottoscritto come le spese di allestimento e gestione spettino al Comune. Lo è sempre stato e questo a Schael sfugge così come gli sfugge che questo stesso Comune ha anche attivato una raccolta fondi per garantire la copertura assicurativa dei medici in congedo visto che la stessa Asl e la Regione non avevano previsto nessuna copertura assicurativa", ricorda Menna che coglie l'occasione per ringraziare nuovamente le aziende e le associazioni del Vastese per il grande sostegno che hanno dato in quei mesi.

Il sindaco di Vasto ribadisce a Schael la volontà e la necessità di riattivare quanto prima la postazione drive in a Vasto nella sede di via don Lorenzo Milani

sostenendo come Comune tutte le spese di allestimento e di gestione.

“Colgo l'occasione per invitarlo a ridare la giusta e meritata attenzione al 'San Pio' di Vasto. Basta con la politica degli annunci. Si riconosca al nosocomio vastese e ai vari reparti la giusta valenza. Il 'San Pio' – evidenzia Menna - è un ospedale ospedale di confine e deve poter fornire all’utenza abruzzese e molisana tutti i servizi necessari”.

Infine il sindaco Menna sollecita i cittadini di Vasto e dei Comuni limitrofi a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e a continuare a rispettare le fondamentali regole anti-contagio quali l'uso della mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani: "Solo così e solo con il vaccino potremmo lasciarci presto alle spalle questa pandemia".