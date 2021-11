Scontro alla rotatoria, 63enne di Vasto perde la vita

Grave incidente stradale, stamattina poco dopo le 6 all'altezza della rotatoria della Statale 16 Adriatica a San Salvo Marina, in prossimità degli innesti per contrada Stazione e via Andrea Doria in direzione lungomare.

Un uomo di Vasto, Mario Cupaiolo, 63 anni di età, ha perso la vita a causa delle profonde ferite e lesioni riportate nello scontro dell'auto sulla quale viaggiava, una Ford 'Fiesta' con un'altra vettura, una Peugeot '208' condotta da una giovane, rimasta ferita, di Termoli.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro sono i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto.