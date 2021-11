Sorpreso a disfarsi di droga e poi altro stupefacente ritrovato a casa, giovane arrestato

Nella nottata di Halloween i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto hanno arrestato in flagranza di reato, R.N., 26enne di Vasto. Nel corso di controlli specifici i militari hanno sorpreso il giovane, che era in compagnia di un coetaneo, disfarsi di un involucro contenente una modica quantità di hashish.

Nel corso del successivo controllo nell’abitazione del 26enne venivano recuperati e posti sotto sequestro 84 grammi di hashish occultata in due distinti contenitori, 160 grammi di marijuana occultata in 4 distinti involucri termosaldati, un bilancino di precisione, una macchina sottovuoto utile per confezionare dosi oltre a 110 euro in banconote di piccolo taglio, forse provento della presunta attività di spaccio. Merce sequestrata che immessa sul dettaglio avrebbe consentito di realizzare 500 dosi di cannabis per un valore ci circa 2.300 euro.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto ai domiciliari a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, Michele Pecoraro.

La sostanza destinata verrà destinata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per stabilirne il principio attivo.