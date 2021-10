Il video Siren Festival 2021 “Aftermovie”

E’ uscito il video del Siren Festival 2021 “Aftermovie” dove emerge il clima della 7a edizione di uno dei festival musicali internazionali più belli d'Italia, ma anche la bellezza di Vasto

Video by Augusto Cipollone Music by New Candys • Songs “Zyco” and “Evil Evil” www.sirenfest.com Powered by Associazione Stardust Production Thanks to: Città del Vasto, Scena Unita, Siren Craft Brew, Ales & Co. , Fantini Wines, Open Fiber, Rai Radio2, ExitWell, Eco•Reverb.