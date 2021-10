Torna il “Trofeo Bancarella”

Domenica 31 ottobre torna l’appuntamento, con la 35^ edizione, del “Trofeo Bancarella”, fiera nazionale Città del Vasto. L’iniziativa, promossa in ricordo del cav. Francesco Smargiassi, per molti anni presidente provinciale della Confcommercio, prevede il coinvolgimento di numerosi ambulanti provenienti da diverse regioni che occuperanno con le loro bancarelle Via G. Cesare, Via Alessandrini e Piazza Smargiassi. All’ambulante che giungerà dalla località più distante da Vasto sarà assegnato un premio.